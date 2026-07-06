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На Харківщині затримали трьох військових: у чому їх підозрюють – слідство

Суспільство 15:25   06.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали трьох військових: у чому їх підозрюють – слідство Фото: Офіс генпрокурора України

Слідство вважає, що троє військовослужбовців незаконно торгували озброєнням, боєприпасами і вибуховими речовинами. Їх затримали на Харківщині.

“Йдеться про понад 700 боєприпасів, 4 одиниці протитанкового озброєння та майже 1,2 тону вибухових речовин. Сума незаконного продажу становила понад 2 млн грн. Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння”, – повідомили в Офісі генпрокурора України.

Військовим вручили підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Двом з них суд вже обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внести заставу, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

военных задержали на Харьковщине
Фото: Офіс генпрокурора України
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офіс генпрокурора України
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офіс генпрокурора України
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офіс генпрокурора України

Нагадаємо, у Харкові на одній із вулиць затримали 30-річного чоловіка із бойовою гранатою. У ході подальшої перевірки поліцейські встановили, що той облаштував схованку зі зброєю.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство вважає, що троє військовослужбовців незаконно торгували озброєнням, боєприпасами і вибуховими речовинами. Їх затримали на Харківщині.".