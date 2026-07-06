FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹

Подробиці операції з евакуації людей із Слатиного Харківського району розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жителів прикордонної громади, чоловіка та жінку, вдалося вивезти копам, попри те, що операції намагалися перешкодити росіяни. Як повідомляють поліцейські, окупанти випустили FPV-дрон.

“Попри небезпеку, поліцейські успішно забезпечили безпечну евакуацію людей”, – додали в поліції.

Евакуйованих доправили до Харкова. Вже в обласному центрі люди отримали всю потрібну їм допомогу.

“Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, не зволікати з евакуацією та дбати про власну безпеку. У разі необхідності допомоги з евакуацією звертайтеся за номером “102“, – передають у повідомленні.