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FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹

Суспільство 11:15   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹

Подробиці операції з евакуації людей із Слатиного Харківського району розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жителів прикордонної громади, чоловіка та жінку, вдалося вивезти копам, попри те, що операції намагалися перешкодити росіяни. Як повідомляють поліцейські, окупанти випустили FPV-дрон.

“Попри небезпеку, поліцейські успішно забезпечили безпечну евакуацію людей”, – додали в поліції.

Евакуйованих доправили до Харкова. Вже в обласному центрі люди отримали всю потрібну їм допомогу.

Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, не зволікати з евакуацією та дбати про власну безпеку. У разі необхідності допомоги з евакуацією звертайтеся за номером “102“, – передають у повідомленні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 11:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці операції з евакуації людей із Слатиного Харківського району розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.".