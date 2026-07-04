Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 атаку, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, Куп’янська та Борової, однак просувань не мають, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).