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Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00

Фронт 16:08   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 атаку, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, Куп’янська та Борової, однак просувань не мають, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".