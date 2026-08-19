Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко

19 серпня на 75-му році життя помер Почесний громадянин міста Харкова, директор Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко.

Про це повідомили у міській раді.

«Сергій Михайлович був надзвичайно талановитою людиною, яка все життя присвятила вивченню та популяризації історії Харкова. Він брав участь у розробці герба нашого міста, досліджував минуле рідного краю та вмів щиро захопити ним інших. Завдяки його відданості своїй справі зросло не одне покоління фахівців, які продовжують розвивати історичну науку. Харків назавжди збереже вдячність Сергію Михайловичу за його працю та любов до нашого міста. Його бракуватиме колегам, учням і всім харків’янам. Сил та витримки рідним пережити цю тяжку втрату!» — йдеться у співчутті.

Сергій Куделко – кандидат історичних наук, професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна та директор університетського Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька. Він вважався одним із головних дослідників історії Харкова та Слобожанщини, працював у топонімічній комісії та у 1995 році брав участь у розробці Положення про герб та прапор міста. Автор сотень наукових праць, Заслужений працівник культури України, у 2016 році він був удостоєний звання Почесного громадянина Харкова.