Live

Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко

Суспільство 20:22   19.08.2026
Олена Нагорна
Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко

19 серпня на 75-му році життя помер Почесний громадянин міста Харкова, директор Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко.

Про це повідомили у міській раді.

«Сергій Михайлович був надзвичайно талановитою людиною, яка все життя присвятила вивченню та популяризації історії Харкова. Він брав участь у розробці герба нашого міста, досліджував минуле рідного краю та вмів щиро захопити ним інших. Завдяки його відданості своїй справі зросло не одне покоління фахівців, які продовжують розвивати історичну науку. Харків назавжди збереже вдячність Сергію Михайловичу за його працю та любов до нашого міста. Його бракуватиме колегам, учням і всім харків’янам. Сил та витримки рідним пережити цю тяжку втрату!» — йдеться у співчутті.

Сергій Куделко – кандидат історичних наук, професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна та директор університетського Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька. Він вважався одним із головних дослідників історії Харкова та Слобожанщини, працював у топонімічній комісії та у 1995 році брав участь у розробці Положення про герб та прапор міста. Автор сотень наукових праць, Заслужений працівник культури України, у 2016 році він був удостоєний звання Почесного громадянина Харкова.

Читайте також: Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання

Автор: Олена Нагорна

Популярно

День міста без «Зоряного неба» та вирок запроданці – підсумки 19 серпня
День міста без «Зоряного неба» та вирок запроданці – підсумки 19 серпня
19.08.2026, 23:00
Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко
Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко
19.08.2026, 20:22
Вулицю у Харкові просять назвати на честь спецзагону «Омега» – реакція мерії
Вулицю у Харкові просять назвати на честь спецзагону «Омега» – реакція мерії
19.08.2026, 20:54
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
19.08.2026, 12:06
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
19.08.2026, 14:47
Уже є хороша взаємодія нового міністра оборони Хмари і Драпатого — Зеленський
Уже є хороша взаємодія нового міністра оборони Хмари і Драпатого — Зеленський
19.08.2026, 21:35

Новини за темою:

19.08.2026
День міста без «Зоряного неба» та вирок запроданці – підсумки 19 серпня
19.08.2026
Вулицю у Харкові просять назвати на честь спецзагону «Омега» – реакція мерії
19.08.2026
Стає спекотніше: прогноз погоди по Харкову та області на 20 серпня
19.08.2026
Деякі трамваї та тролейбуси в четвер ходитимуть по-іншому в Харкові
19.08.2026
Конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною – що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пішов з життя Почесний громадянин Харкова, історик Сергій Куделко», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 20:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 серпня на 75-му році життя помер Почесний громадянин міста Харкова, директор Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко.".