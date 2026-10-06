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«Кінець світла» у Харкові та загроза масованого удару – підсумки 6 жовтня

Оригінально 23:08   06.10.2026
Оксана Якушко
«Кінець світла» у Харкові та загроза масованого удару – підсумки 6 жовтня

Харківобленерго повернуло графіки погодинних відключень електрики. Зеленський попередив, що Росія готує масовану повітряну атаку на Україну. Терехов розповів про стан поранених внаслідок «прильотів» чотирьох КАБів по Харкову. «Об’єктив» нагадує головні новини 6 жовтня.

Масований удар по Україні готують росіяни

Про це попередив президент Володимир Зеленський із посиланням на оновлену інформацію від розвідки. Моніторингові канали протягом доби ширили інформацію про ймовірність масованої повітряної атаки в ніч із 6 на 7 жовтня.

Графіки погодинних відключень електрики повертаються

Сьогодні вперше за тривалий час Харківобленерго попередило про запровадження ГПВ у регіоні, починаючи з 15:00 та до кінця доби. Поки що йдеться про відсутність електропостачання від 1,5 до 4 годин на добу – залежно від черги та підчерги. Розподіл черг за адресами – тут. Запровадження графіків пояснили складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов не виключив також запровадження аварійних відключень, якщо ситуація погіршиться.

 

Пожежа вночі виникла в Харкові внаслідок ворожого удару

У ДСНС повідомили: горіла складська будівля цивільного підприємства в Київському районі. Обійшлося без постраждалих.

 

18 поранених залишаються у лікарнях Харкова після вчорашнього удару КАБами

З них чотири – в реанімації у важкому стані, повідомив мер Ігор Терехов. За остаточними даними, внаслідок чотирьох «прильотів» 6 загиблих, кількість постраждалих сягнула 61. Один із будинків дуже серйозно пошкоджений – людей частково доведеться відселяти.

 

Автоінструктора затримали у Харкові

За версією слідства, він вимагав у свого учня 10 000 грн за сприяння в успішному складанні практичного іспиту на права. Харківська обласна прокуратура відзначила: учня інструктор переконував, що скласти самостійно практично неможливо. Суму «за послуги» показав на екрані телефона, а передати гроші просив після отримання прав, сховавши в пачку з-під цигарок або упаковку від ліків. Практичний іспит учень склав, гроші передав. Інструктора після цього затримали, зараз він у СІЗО.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 6 жовтня: 

  1. Як у Харкові зможуть обрати секретаря міськради і виявити депутатів-втікачів
  2. Завершили розбирати завали на місці ударів КАБ 5 жовтня у Харкові
  3. Світлофори вимкнули у місті під Харковом: подробиці
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 23:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Об’єктив» нагадує головні новини 6 жовтня.".