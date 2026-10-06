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Завершили розбирати завали на місці ударів КАБ 5 жовтня у Харкові

Події 22:33   06.10.2026
Оксана Якушко
Завершили розбирати завали на місці ударів КАБ 5 жовтня у Харкові

У Харкові закінчили розбирати завали на місцях влучення ворожих керованих авіабомб по підприємству та житловому масиву у Слобідському районі, повідомила ДСНС.

До аварійно-рятувальних робіт залучили особовий склад і техніку ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Донецьк-Луганськ” ДСНС України.

Також рятувальникам, що працювали на двох локаціях, допомагали міські комунальники міста. Вони розчищали завали та демонтували зруйновані та пошкоджені конструкції житлового багатоквартирного будинку та виробничої будівлі.

Нагадаємо, КАБами атакували росіяни Харків вдень 5 жовтня. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими.Ще 59 постраждали, серед них 3 дітей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 22:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчили розбирати завали на місцях влучення ворожих керованих авіабомб по підприємству та житловому масиву у Слобідському районі, повідомила ДСНС.".