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Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова

Суспільство 19:32   13.10.2026
Оксана Якушко
Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова Фото: ХМР

Через удари окупантів у Холодногірському районі Харкова пошкоджені близько 70 будинків, приватної і комунальної власності, повідомляє міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», внаслідок ударів «бандеролями» по трьох локаціях пошкоджені близько 50 приватних домоволодінь, 18 багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності, два будинки ОСББ, а також адміністративні будівлі, господарські споруди й автівки.

Наразі відомо про пошкодження 19 покрівель і понад 650 вибитих вікон.

Комунальники впорядковують території, закривають контури і відновлюють інженерні мережі.

Також постраждалим мешканцям надають консультації щодо отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення».

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

 

 

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла чотирьох людей.

Читайте також: Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 19:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удари окупантів у Холодногірському районі Харкова пошкоджені близько 70 будинків, приватної і комунальної власності, повідомляє міськрада.".