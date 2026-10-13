Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова

Через удари окупантів у Холодногірському районі Харкова пошкоджені близько 70 будинків, приватної і комунальної власності, повідомляє міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», внаслідок ударів «бандеролями» по трьох локаціях пошкоджені близько 50 приватних домоволодінь, 18 багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності, два будинки ОСББ, а також адміністративні будівлі, господарські споруди й автівки.

Наразі відомо про пошкодження 19 покрівель і понад 650 вибитих вікон.

Комунальники впорядковують території, закривають контури і відновлюють інженерні мережі.

Також постраждалим мешканцям надають консультації щодо отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення».