Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова
Через удари окупантів у Холодногірському районі Харкова пошкоджені близько 70 будинків, приватної і комунальної власності, повідомляє міськрада.
Як передає МГ «Об’єктив», внаслідок ударів «бандеролями» по трьох локаціях пошкоджені близько 50 приватних домоволодінь, 18 багатоквартирних житлових будинків комунальної форми власності, два будинки ОСББ, а також адміністративні будівлі, господарські споруди й автівки.
Наразі відомо про пошкодження 19 покрівель і понад 650 вибитих вікон.
Комунальники впорядковують території, закривають контури і відновлюють інженерні мережі.
Також постраждалим мешканцям надають консультації щодо отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення».
Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.
Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла чотирьох людей.