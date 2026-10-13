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Последствия обстрелов убирают в Холодногорском районе Харькова

Общество 19:32   13.10.2026
Оксана Якушко
Последствия обстрелов убирают в Холодногорском районе Харькова Фото: ХГС

Из-за ударов оккупантов в Холодногорском районе Харькова повреждены около 70 домов, частной и коммунальной собственности, сообщает горсовет.

Как передает МГ «Объектив», в результате ударов «бандеролями» по трем локациям повреждены около 50 частных домовладений, 18 многоквартирных жилых домов коммунальной формы собственности, два дома ОСМД, а также административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.

Пока известно о повреждении 19 кровель и более 650 выбитых окон.

Коммунальщики убирают территории, закрывают контуры и восстанавливают инженерные сети.

Также пострадавшим жителям предоставляют консультации для получения государственной компенсации по программе «єВідновлення».

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль». Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела четверых людей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ударов оккупантов в Холодногорском районе Харькова повреждены около 70 домов, частной и коммунальной собственности, сообщает горсовет.".