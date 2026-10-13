Последствия обстрелов убирают в Холодногорском районе Харькова

Из-за ударов оккупантов в Холодногорском районе Харькова повреждены около 70 домов, частной и коммунальной собственности, сообщает горсовет.

Как передает МГ «Объектив», в результате ударов «бандеролями» по трем локациям повреждены около 50 частных домовладений, 18 многоквартирных жилых домов коммунальной формы собственности, два дома ОСМД, а также административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.

Пока известно о повреждении 19 кровель и более 650 выбитых окон.

Коммунальщики убирают территории, закрывают контуры и восстанавливают инженерные сети.

Также пострадавшим жителям предоставляют консультации для получения государственной компенсации по программе «єВідновлення».

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль». Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.