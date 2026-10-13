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Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе

Происшествия 07:25   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе

Утром 13 октября во время поисково-спасательной операции в Холодногорском районе нашли тела троих людей. Люди погибли в результате российского удара «Бандероли» по многоэтажному дому. 

Первое тело нашли около 06:15. Еще одно – примерно через пол часа, третьего погибшего – ближе к 07:00.

Таким образом, констатировал мэр Игорь Терехов, в результате российского удара погибли трое людей, еще десять – пострадали.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 07:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 13 октября во время поисково-спасательной операции в Холодногорском районе нашли тела троих людей.".