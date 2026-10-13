Трьох людей знайшли під завалами будинку в Холодногірському районі
Вранці 13 жовтня під час пошуково-рятувальної операції у Холодногірському районі знайшли тіла трьох людей. Люди загинули внаслідок російського удару “бандеролі” по багатоповерховому будинку.
Перше тіло знайшли близько 6:15. Ще одне – приблизно за пів години, третього загиблого – ближче до 07:00.
Таким чином, констатував мер Ігор Терехов, внаслідок російського удару загинули троє людей, ще десять – постраждали.
Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару є постраждалі, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.