Трьох людей знайшли під завалами будинку в Холодногірському районі

Вранці 13 жовтня під час пошуково-рятувальної операції у Холодногірському районі знайшли тіла трьох людей. Люди загинули внаслідок російського удару “бандеролі” по багатоповерховому будинку.

Перше тіло знайшли близько 6:15. Ще одне – приблизно за пів години, третього загиблого – ближче до 07:00.

Таким чином, констатував мер Ігор Терехов, внаслідок російського удару загинули троє людей, ще десять – постраждали.