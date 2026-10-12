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Стало відомо, чим вранці росіяни били по домах у Харкові

Події 11:40   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, чим вранці росіяни били по домах у Харкові

В облпрокуратурі повідомили, що вранці 12 жовтня в Харкові зафіксували серію ударів безпілотників типу “Герань-2”. 

Усі удари припали по Київському району. Пошкоджені багатоквартирні будинки та спорткомплекс.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Станом на зараз відомо про 19 постраждалих, серед них — 10-річний хлопець. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, понеділок, 12 жовтня, РФ почала обстрілювати Харків із самого ранку. Перші “прильоти” зафіксували близько 08:42 у Київському районі. Перший “шахед” зруйнував три поверхи у багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Там постраждали 12 людей, обійшлося без загиблих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про влучання по ще одній багатоповерхівці в тому ж районі. Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 та 71 років та 16-річна дівчина. Усього за ранок зафіксували щонайменше п’ять “прильотів” у Харкові.

Читайте також: Що відбувається на місцях ранкових «прильотів» у Харкові, показали у мерії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 11:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облпрокуратурі повідомили, що вранці 12 жовтня в Харкові зафіксували серію ударів безпілотників типу “Герань-2”. ".