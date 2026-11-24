У Харківській облпрокуратурі встановили, що напередодні, 23 листопада близько 19:30 росіяни обстріляли Ізюм із РСЗВ.

Внаслідок “прильотів” зруйнований приватний будинок, ще сім – пошкоджені. Постраждали троє людей – це 76-річний чоловік та дві жінки, віком 76 та 80 років.

“Також учора орієнтовно о 21:45 російські військові вдарили безпілотником, попередньо типу «Герань-4», по селищу Чернігівське Лозівського району. Пошкоджено будинки. За медичною допомогою звернулося подружжя — 64-річна жінка та 68-річний чоловік. У них діагностували гостру реакцію на стрес”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що 23 листопада, орієнтовно о 19:26 російські війська завдали кілька ударів по Ізюму. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Одне з влучень зафіксовано в районі залізничного ринку. Внаслідок атаки зруйнований один приватний житловий будинок та пошкоджені ще сім. Відразу ж було відомо про трьох постраждалих. Також внаслідок ще одного з прильотів РСЗВ (орієнтовно о 19:27) зафіксовано пошкодження скління вікон у приватному будинку.