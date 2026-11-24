Вранці 24 листопада Генштаб повідомив, де намагалися прорватися росіяни на Харківщині протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували один раз біля Охрімівки.

На Куп’янському – боєзіткнень не зафіксували.

Втрати росіян, за даними Генштабу, на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Учора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7475 дронів-камікадзе та здійснили 1865 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 17 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.