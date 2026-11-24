Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі регіон атакували КАБами та безпілотниками.

07:25

Чим ворог бив уночі по Харківщині

О 00:26 Повітряні сили ЗСУ написали про реактивний безпілотник, який летів курсом на Барвінкове.

О 02:12 українські захисники попередили, що росіяни випустили КАБ на Харківщину. Повторні запуски зафіксували о 03:18 – цього разу авіабомби летіли курсом на схід регіону. Після чого на Харківську область полетіли безпілотники.

Під ранок військові попереджали про нові групи БпЛА. Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:25 про нові загрози не повідомляють.