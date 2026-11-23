Сили оборони тіснять окупантів на Великобурлуцькому напрямку. По Харкову били «бандеролями» та безпілотниками. В Люботині прилетіло по залізничному вокзалу, а в Лозовій – по будинках. «Об’єктив» нагадує головні події доби.

Аналітики проєкту «DeepState» повідомили про просування українського війська на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про витіснення противника в районі прикордонного села Устиніка. На оновлених мапах між Устинівкою та Артільним тепер замість контрольованої окупантами території – «сіра» зона.

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Зранку в понеділок дрони влучили по багатоповерхівках в Індустріальному та Шевченківському районах. Слідом ракети «Бандероль» прилетіли по Холодногірському та Основ’янському. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, обійшлося пошкодженими вікнами та автівками, без постраждалих. У неділю ввечері ворожі БпЛА атакували Шевченківський, Холодногірський і Немишлянський райони Харкова. У Шевченківському «молнія» залетіла у вікно багатоповерхівки. У Холодногірському влучання було в будівлю готелю. У цих випадках по двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. У Немишлянському районі «Герань-3» поцілила по території дитячого садка. За даними обласної прокуратури, дві жінки травмовані, у двох – стрес. Троє неповнолітніх зазнали поранень внаслідок удару російського реактивного безпілотника по залізничному вокзалу в Люботині.

Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що всі «прильоти» були по житловій забудові: приватному сектору та подвір’ю багатоповерхівок. Постраждали 12 людей. За даними обласної прокуратури, атака була комбінованою – «бандероллю» та реактивним «шахедом».

Троє людей постраждали внаслідок удару російського FPV по автівці в селі Руська Лозова. Dacia Logan згоріла вщент, поранення й травми – у чоловіка та двох жінок поважного віку.

Таке рішення ухвалив апеляційний суд. Чоловіка судили за роботу на росіян. Він передавав розвіддані та фіксував наслідки обстрілів. За інформацією обласної прокуратури, харків’янин виїздив до Росії вже після початку повномасштабного вторгнення. Він деякий час жив у Курській області, де його й завербував представник російської спецслужби. За вказівками росіянина агент повернувся до Харкова. Далі виконував різні завдання кураторів. Затримали зрадника влітку 2023 року. Він не визнав своєї провини. Попри це був засуджений за держзраду в суді першої інстанції. Апеляційний залишив вирок без змін.

СБУ заявила про блокування каналу переправлення чоловіків з України до ЄС. В організації оборудки підозрюють 27-річного водія з Рівненької області. Затримали його в Харкові під час зустрічі з «клієнтом». Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: задокументовано, що організатор каналу вимагав від мешканця Харкова $100 тисяч за переправлення за кордон п’ятьох чоловіків – по $20 тисяч із кожного. Співробітники СБУ затримали ділка біля одного з ресторанів Харкова під час одержання $10 тисяч авансу.

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