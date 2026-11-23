23 листопада близько 10:25 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілює Лозову.

Одразу після атаки стало відомо про трьох постраждалих. Медики вже надають їм необхідну допомогу.

“Попередньо, внаслідок удару сталося загоряння квартири, чотирьох легкових і вантажного автомобілів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки обстрілу”, – написав Синєгубов.

На місці працюють працівники облуправління ДСНС, які ліквідовують наслідки ударів.

Нагадаємо, до цього вранці 23 листопада мешканці Харкова чули вибухи – перший “приліт” зафіксували близько 06:30 в Індустріальному районі. Приблизно за десять хвилин росіяни атакували його повторно. Одночасно стало відомо про удар по Шевченківському району. В облпрокуратурі уточнили: попередньо БпЛА типу «Молния» влучив у вікно багатоповерхівки. Постраждали дві жінки віком 42 та 68 років.

Близько 09:00 ворог почав атакувати Харків ракетами типу “Бандероль”. Спочатку мер Ігор Терехов повідомив про удар по Основ’янському району. Після чого стало відомо про «приліт» у Холодногірському. Близько 10:00 у місті пролунав черговий вибух – удар “бандеролі” знову зафіксували в Основ’янському районі. Є інформація про пошкодження вікон у прилеглих приватних будинках, уточнив міський голова.