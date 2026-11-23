У АТ «Харківобленерго» повідомили, що в понеділок, 23 листопада, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла (ГПВ).

Це необхідно через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася в результаті російських обстрілів, уточнили енергетики. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-24:00

2.2 08:00-15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-20:00

3.2 04:30-08:00; 15:00–20:00; 22:00-24:00

4.1 06:00-08:00; 11:30–13:00; 15:00-18:30

4.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

5.1 08:00-11:30; 15:00–18:30; 20:00-22:00

5.2 08:00-11:30; 13:00–18:30; 20:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 13:00–18:30; 20:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 06:00–11:30; 13:00–15:00; 18:30-22:00

Перелік адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).