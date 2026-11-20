В АТ “Харківобленерго” написали вранці 19 листопада, що в Харкові та області запроваджені аварійні відключення світла.

Мережеві обмеження, пояснили в обленерго, зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів.

“Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, зберігати спокій та, за можливості, ощадливо споживати електроенергію”, – додали енергетики.

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла, зазначили в обленерго.