Близько 09:00 у Харкові почали знову лунати вибухи. Спочатку росіяни знову атакували Шевченківський район.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив безпілотниками. Інформації про постраждалих немає, проте пошкоджений бізнес-центр.

Після чого прилетіло по Новобаварському району.

“Уламки ворожого дрону впали на гаражний кооператив. Наразі – без постраждалих, пошкоджено кілька гаражів”, – додав мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, рано-вранці 20 листопада росіяни почали обстрілювати Харків. Усі удари припали по Шевченківському району. Перший “приліт” зафіксували близько 04:22. Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по медичному закладу. Також відомо про чотирьох постраждалих. У будівлі вибито понад 50 вікон. Ще один удар був близько 05.55. Цього разу ворог атакував житловий комплекс – також у Шевченківському районі. Пошкоджено п’ять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.