За тиждень співробітники КСП «Харківміськліфт» виїжджали визволяти людей з ліфтів більш ніж 2,7 тисячі разів. Здебільшого, харків’яни застрягли через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, пишуть у пресслужбі мерії.

Комунальники пояснили: під час масових відключень світла неможливо оперативно опрацювати всі заявки та визволити людей. Тому радять харків’янам пересуватися сходами.

“Загалом за тиждень бригади підприємства опрацювали понад 4,5 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Крім того, за цей період після ремонту відновили роботу 12 ліфтів і 10 систем диспетчеризації”, – зазначили у мерії.

Зараз у будинках комунальної форми власності працюють 6,7 тисячі ліфтів. Ще 14 зупинені для проведення ремонту.