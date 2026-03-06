600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія

Мешканці Харкова продовжують потрапляти у “капкани” у своїх під’їздах. Після деякого спаду кількості подібних випадків минулого тижня, цього статистика порятунку з ліфтів знову пішла вгору.

Фахівці КСП “Харківміськліфт” за тиждень відреагували на більш ніж 600 випадків застрягання пасажирів у кабінах. “Які здебільшого виникали через аварійні відключення світла”, – зазначила пресслужба Харківської міськради.

Загалом за цей період фахівці пропрацювали близько 2500 заявок на ремонт ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. А також відновили роботу 50 підйомників.

“Зокрема, після капремонту запустили підйомник у житловому будинку на вул. Астрономічній, який був пошкоджений внаслідок обстрілів у 2022 році. Також було встановлено чотири нові системи диспетчеризації. Роботи проводилися на пр. Героїв Харкова, вул. Полтавський Шлях, пр. Перемоги та ін.” – повідомили в мерії.

Зазначимо, тривалість відключень електрики на Харківщині цього тижня дещо скоротилася. Однак кілька разів запроваджували аварійні графіки, що могло стати несподіванкою для пасажирів ліфтів. Минулого тижня кількість випадків, коли з підйомників рятували застряглих, була меншою – 470.