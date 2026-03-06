Live

600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія

Суспільство 13:24   06.03.2026
Оксана Горун
600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія

Мешканці Харкова продовжують потрапляти у “капкани” у своїх під’їздах. Після деякого спаду кількості подібних випадків минулого тижня, цього статистика порятунку з ліфтів знову пішла вгору.

Фахівці КСП “Харківміськліфт” за тиждень відреагували на більш ніж 600 випадків застрягання пасажирів у кабінах. “Які здебільшого виникали через аварійні відключення світла”, – зазначила пресслужба Харківської міськради.

Загалом за цей період фахівці пропрацювали близько 2500 заявок на ремонт ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. А також відновили роботу 50 підйомників.

“Зокрема, після капремонту запустили підйомник у житловому будинку на вул. Астрономічній, який був пошкоджений внаслідок обстрілів у 2022 році. Також було встановлено чотири нові системи диспетчеризації. Роботи проводилися на пр. Героїв Харкова, вул. Полтавський Шлях, пр. Перемоги та ін.” – повідомили в мерії.

Читайте також: Скільки будинків росіяни пошкодили в Харкові в лютому 2026 року: підсумки

Зазначимо, тривалість відключень електрики на Харківщині цього тижня дещо скоротилася. Однак кілька разів запроваджували аварійні графіки, що могло стати несподіванкою для пасажирів ліфтів. Минулого тижня кількість випадків, коли з підйомників рятували застряглих, була меншою – 470.

Автор: Оксана Горун
Популярно
600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія
600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія
06.03.2026, 13:24
Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА
Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА
06.03.2026, 10:04
Другий день обміну: ще 300 захисників повернулися з полону 6 березня
Другий день обміну: ще 300 захисників повернулися з полону 6 березня
06.03.2026, 12:56
Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич
Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич
06.03.2026, 09:40
“Зелені кімнати” з ігровими зонами запрацювали в СІЗО на Харківщині
“Зелені кімнати” з ігровими зонами запрацювали в СІЗО на Харківщині
06.03.2026, 10:46
Новини Харкова – головне 6 березня: другий обмін за два дні, затишшя на фронті
Новини Харкова – головне 6 березня: другий обмін за два дні, затишшя на фронті
06.03.2026, 13:01

Новини за темою:

27.02.2026
Адаптувалися? Харків’яни вдвічі рідше застрягали в ліфтах на тижні – мерія
15.03.2025
У Харкові майже п’ять годин діставали чоловіка з труби: що сталося (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 13:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після деякого спаду кількості подібних випадків минулого тижня, цього статистика порятунку з ліфтів знову пішла вгору".