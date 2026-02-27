Адаптувалися? Харків’яни вдвічі рідше застрягали в ліфтах на тижні – мерія
Пресслужба Харківської міськради навела традиційне зведення від КСП “Харківміськліфт” – про поломки та НП за тиждень. Виявилося, що харків’яни опинялися в пастці підйомників 470 разів.
Минулого тижня подібних випадків було майже вдвічі більше – 950.
“Фахівці КСП “Харківміськліфт” за тиждень опрацювали майже 1,8 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. За цей період вони відреагували на 470 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через нестабільну напругу та аварійні відключення світла“, – зазначила пресслужба мерії.
Жителі міста поступово адаптуються до тривалих та непередбачуваних відключень електрики. У коментарях до повідомлень про графіки відключення світла в соцмережах деякі харків’яни зізнаються: “не грають у рулетку з обленерго” та ходять пішки.
Читайте також: Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
У міськраді також повідомили, що за тиждень фахівці поновили в Харкові роботу 79 ліфтів. Зокрема – в будинках на вул. Нескорених, вул. Львівській, вул. Бучми тощо.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: застрял, КСП «Харьковгорлифт», лифты, мерія, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Адаптувалися? Харків’яни вдвічі рідше застрягали в ліфтах на тижні – мерія», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 10:18;