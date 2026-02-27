Live

Адаптувалися? Харків’яни вдвічі рідше застрягали в ліфтах на тижні – мерія

Суспільство 10:18   27.02.2026
Оксана Горун
Пресслужба Харківської міськради навела традиційне зведення від КСП “Харківміськліфт” – про поломки та НП за тиждень. Виявилося, що харків’яни опинялися в пастці підйомників 470 разів.

Минулого тижня подібних випадків було майже вдвічі більше – 950.

Фахівці КСП “Харківміськліфт” за тиждень опрацювали майже 1,8 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. За цей період вони відреагували на 470 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через нестабільну напругу та аварійні відключення світла“, – зазначила пресслужба мерії.

Жителі міста поступово адаптуються до тривалих та непередбачуваних відключень електрики. У коментарях до повідомлень про графіки відключення світла в соцмережах деякі харків’яни зізнаються: “не грають у рулетку з обленерго” та ходять пішки.

У міськраді також повідомили, що за тиждень фахівці поновили в Харкові роботу 79 ліфтів. Зокрема – в будинках на вул. Нескорених, вул. Львівській, вул. Бучми тощо.

Автор: Оксана Горун
