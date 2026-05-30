Наслідки обстрілів Харківщини показали в прокуратурі (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки російських атак на Харківщині вранці 30 травня та ввечері 29 числа.
Правоохоронці інформують: 30 травня близько 9:15 окупанти атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка.
Орієнтовно о 08:45 БпЛА типу «Молния» влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.
Близько 05:45 РФ вдарила FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих шпиталізували.
Крім того, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів. Внаслідок удару пошкоджені два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Двоє людей загинули, четверо постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: настлідки, обстріл, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Наслідки обстрілів Харківщини показали в прокуратурі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 11:07;