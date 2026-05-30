Наслідки обстрілів Харківщини показали в прокуратурі (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки російських атак на Харківщині вранці 30 травня та ввечері 29 числа.

Правоохоронці інформують: 30 травня близько 9:15 окупанти атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка.

Орієнтовно о 08:45 БпЛА типу «Молния» влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.

Близько 05:45 РФ вдарила FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих шпиталізували.

Крім того, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів. Внаслідок удару пошкоджені два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).