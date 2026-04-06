Наслідки удару БпЛА по будинку в Харкові (фото, відео)

Правоохоронці показали наслідки атаки ворожого БпЛА по будинку у Київському районі.

Доповнено о 15:57. Будинок в Київському районі, попередньо, атакував БпЛА типу «Герань-3», пишуть в Харківській обласній прокуратурі.

«6 квітня близько 13:50 ворожий безпілотник влучив у дах житлового багатоквартирного будинку. Унаслідок атаки двох чоловіків поранено, ще троє жінок зазнали гострого шоку. Пошкоджено будинок та припарковані поряд автомобілі», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Доповнено о 15:03. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що будинку в Київському районі, в який влучив БпЛА будуть обстежувати.

«Бо там є плита перекриття, яка зараз знаходиться в аварійному стані. Крім цього, пошкоджено, попередньо, п’ять квартир, вибиті вікна», – сказав мер.

Нагадаємо, терор Харкова ворожими БпЛА не припиняється. З близько 12:45 у місті знову було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджений міський мікроавтобус, поранений 67-річний водій. Також БпЛА влучив в будинок у Київському районі. Там також є постраждалі.

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку в Київському районі.