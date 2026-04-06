Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)

Правоохранители показали последствия атаки вражеского БпЛА по дому в Киевском районе.

Дополнено в 15:57. Дом в Киевском районе, предварительно, атаковал БпЛА типа «Герань-3», пишут в Харьковской областной прокуратуре.

«6 апреля около 13:50 вражеский беспилотник попал в крышу жилого многоквартирного дома. В результате атаки двое мужчин ранены, еще три женщины испытали острый шок. Повреждены дом и припаркованные рядом автомобили», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Дополнено в 15:03. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что дом в Киевском районе, в который попал БпЛА, будут обследовать.

«Так как есть плита перекрытия, которая сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме этого, повреждены, предварительно, пять квартир, выбиты окна», — сказал мэр.

Видео: соцсети

14:48. Видео опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, террор Харькова вражескими БпЛА не прекращается. С около 12:45 в городе снова были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали возле остановки общественного транспорта. Поврежден городской микроавтобус, ранен 67-летний водитель. Также БпЛА попал в дом в Киевском районе. Там тоже есть пострадавшие.

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома в Киевском районе.