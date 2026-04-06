Live

Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)

Происшествия 15:57   06.04.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители показали последствия атаки вражеского БпЛА по дому в Киевском районе.

Дополнено в 15:57. Дом в Киевском районе, предварительно, атаковал БпЛА типа «Герань-3», пишут в Харьковской областной прокуратуре.

«6 апреля около 13:50 вражеский беспилотник попал в крышу жилого многоквартирного дома. В результате атаки двое мужчин ранены, еще три женщины испытали острый шок. Повреждены дом и припаркованные рядом автомобили», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 15:03. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что дом в Киевском районе, в который попал БпЛА, будут обследовать.

«Так как есть плита перекрытия, которая сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме этого, повреждены, предварительно, пять квартир, выбиты окна», — сказал мэр.

Видео: соцсети

14:48. Видео опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, террор Харькова вражескими БпЛА не прекращается. С около 12:45 в городе снова были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали возле остановки общественного транспорта. Поврежден городской микроавтобус, ранен 67-летний водитель. Также БпЛА попал в дом в Киевском районе. Там тоже есть пострадавшие.

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома в Киевском районе.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 15:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия атаки вражеского БпЛА по дому в Киевском районе.".