Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)

Происшествия 14:04   06.04.2026
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома в городе.

«Очень прошу – во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов города быть подальше от окон (желательно, в укрытии) и не снимать. В этот раз для автора видео все обошлось хорошо, но не надо рисковать своей жизнью. Берегите себя и будьте осторожны!», – обратился городской голова.

Видео: Игорь Терехов

Он также показал последствия этого удара.

удар по Харькову
Фото: Игорь Терехов

Напомним, террор Харькова вражескими БпЛА не прекращается. С около 12:45 в городе снова были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали возле остановки общественного транспорта. Поврежден городской микроавтобус, ранен 67-летний водитель. Также БпЛА попал в дом в Киевском районе. Там тоже есть пострадавшие.

  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 14:04;

