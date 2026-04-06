Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома в городе.
«Очень прошу – во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов города быть подальше от окон (желательно, в укрытии) и не снимать. В этот раз для автора видео все обошлось хорошо, но не надо рисковать своей жизнью. Берегите себя и будьте осторожны!», – обратился городской голова.
Видео: Игорь Терехов
Он также показал последствия этого удара.
Напомним, террор Харькова вражескими БпЛА не прекращается. С около 12:45 в городе снова были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали возле остановки общественного транспорта. Поврежден городской микроавтобус, ранен 67-летний водитель. Также БпЛА попал в дом в Киевском районе. Там тоже есть пострадавшие.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, удар;
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 14:04;