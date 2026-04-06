Взрыв в Харькове: враг снова ударил «Шахедом», есть пострадавшие (дополняется)
Террор Харькова вражескими БпЛА не прекращается. Около 12:45 в Харькове снова был слышен взрыв.
Дополнено в 13:00. В результате удара по Киевскому району есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются, сообщает мэр Игорь Терехов.
12:48. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили «Шахедом» по Киевскому району. Он также предупредил, что в воздухе еще есть боевые дроны, поэтому призвал быть осторожными.
Напомним, со 2 по 5 апреля армия РФ обстреляла Харьков 47 раз. В общем на прошлой неделе таких ударов было 48. Как сообщил мэр Игорь Терехов, враг бил обычными «Шахедами», их реактивными версиями, ракетами и БпЛА «Молния». Он подчеркивает, что последние дни город провел в состоянии сплошного напряжения и истощения. Больше всего удров пришлось на Киевский и Шевченковский районы. Ранения получили 29 горожан, среди которых — четверо детей, два человека погибли.
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 13:00;