Вибух у Харкові: ворог знову вдарив “шахедом”, є постраждалі (доповнюється)

Терор Харкова ворожими БпЛА не припиняється. Близько 12:45 у Харкові знову було чутно вибух.

Доповнено о 13:00. Внаслідок удару по Київському районі є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються, інформує мер Ігор Терехов.

12:48. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили «шахедом» по Київському району. Він також попередив, що у повітрі ще є бойові дрони, тож закликав бути обережними.

Нагадаємо, з 2 по 5 квітня армія РФ обстріляла Харків 47 разів. Загалом минулого тижня таких ударів було 48. Як повідомив мер Ігор Терехов, ворог бив звичайними «шахедами», їхніми реактивними версіями, ракетами та БпЛА «Молния». Він підкреслює: останні дні місто провело в стані суцільної напруги та виснаження. Найбільше удрів припало на Київський та Шевченківський райони. Поранень зазнали 29 містян, серед яких – четверо дітей, двоє людей загинули.