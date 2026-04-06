У Харкові – “приліт”, БпЛА впав на території приватного домоволодіння

Події 11:23   06.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Приліт” у місті зафіксували близько 10:45.

Доповнено об 11:23. Внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району постраждала дитина, поінформував Синєгубов.

“У 15-річної дівчини – гостра реакція на стрес. Медики на місці надали їй всю необхідну допомогу”, – додав він.

10:56. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар прийшовся по Основʼянському району. Росіяни атакували місто безпілотником.

Попередньо, зафіксовано падіння БпЛА на території приватного домоволодіння. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила“, – зазначив Синєгубов.

Тим часом мер Ігор Терехов наразі не коментував ворожу атаку. Зазначимо, тривога в Харкові пролунала о 10:26. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза застосування балістики з південно-східного напрямку.

Читайте також: На Харківщині сьогодні будуть розміновувати території

По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина
По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина
На Харківщині сьогодні будуть розміновувати території
На Харківщині сьогодні будуть розміновувати території
Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)
Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)
Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії
Українські захисники звільнили частину Харківщини – Deep State
Українські захисники звільнили частину Харківщини – Deep State
Новини за темою:

Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів
06.04.2026
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині
06.04.2026
Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС
03.04.2026
За добу ЗСУ відбили 12 атак ворога – дані Генштабу на 08:00
03.04.2026
Прилітало в районі Центрального парку: у поліції показали фото руйнувань


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” у місті зафіксували близько 10:45.".