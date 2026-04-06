У Харкові – “приліт”, БпЛА впав на території приватного домоволодіння

“Приліт” у місті зафіксували близько 10:45.

Доповнено об 11:23. Внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району постраждала дитина, поінформував Синєгубов.

“У 15-річної дівчини – гостра реакція на стрес. Медики на місці надали їй всю необхідну допомогу”, – додав він.

10:56. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар прийшовся по Основʼянському району. Росіяни атакували місто безпілотником.

“Попередньо, зафіксовано падіння БпЛА на території приватного домоволодіння. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила“, – зазначив Синєгубов.

Тим часом мер Ігор Терехов наразі не коментував ворожу атаку. Зазначимо, тривога в Харкові пролунала о 10:26. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза застосування балістики з південно-східного напрямку.