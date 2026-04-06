В Харькове – «прилет», БпЛА упал на территории частного домовладения
«Прилет» в городе зафиксировали около 10:45.
Дополнено в 11:23. В результате вражеского обстрела Основянского района пострадал ребенок, уточнил начальник ХОВА.
«У 15-летней девушки – острая реакция на стресс. Медики на месте оказали ей всю необходимую помощь», – добавил он.
10:56. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по Основянскому району. Россияне атаковали город беспилотником.
«Предварительно зафиксировано падение БпЛА на территории частного домовладения. На данный момент информация о пострадавших не поступала», – отметил Синегубов.
Тем временем мэр Игорь Терехов вражескую атаку на данный момент не комментировал. Отметим, тревога в Харькове прозвучала в 10:26. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили, что возникла угроза применения баллистики с юго-восточного направления.
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 11:23;