«Работали на месте атаки на грузовик»: подробности удара по копам на окружной

Двух полицейских, чей служебный автомобиль атаковал вражеский FPV-дрон на окружной дороге в Киевском районе, эвакуировали работники департамента чрезвычайных ситуаций ХГС.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Отмечается, что утром 21 мая враг нанес повторный удар по правоохранителям, работавшим на месте утренней вражеской атаки на грузовик.

«Во время следования на место происшествия сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций заметили этих полицейских. Правоохранители оперативно эвакуировали в безопасное место», — рассказали в мэрии.

Напомним, утром 21 мая на харьковской кольцевой дороге вблизи 17-го кладбища FPV-дрон попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом. 40-летний водитель погиб. После попадания произошел пожар.

После этого события не ехать в два района Харькова по окружной призвал Александр Гололобов. По его словам, за неделю это уже вторая атака FPV в этом месте – на границе Малоданиловской и соседней громад. «Из соображений безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», – написал Гололобов.

Отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Враг нанес еще два удара по харьковской кольцевой дороге, где утром погиб водитель грузовика. Об этом сообщало «Суспільне» со ссылкой на руководителя патрульной полиции региона Виктора Левченко. Отмечалось, что удары пришлись по автомобилям копов — одна сгорела дотла, другую удалось эвакуировать.