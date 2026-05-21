Новая фотозона с «глубоким символическим смыслом» появилась в центре Харькова
Фото: Центральный парк
Ко Дню вышиванки в саду Шевченко появилась патриотическая декорация в сине-желтых цветах.
«Элементы которой, как нити традиционного оберега, переплетаются в глубокий символический смысл. Крылья олицетворяют надежду, синие васильковые краски символизируют неразрывную связь с родной землей, а желтые пионы — расцвет и непрерывное усовершенствование. Как закодированный в вышивке орнамент, весь этот ансамбль отражает наше общее видение будущего Харькова и всей Украины», — объясняют в пресс-службе Центрального парка.
Напомним, сегодня, 21 мая, отмечается День вышиванки. По случаю праздника, на работу сотрудники харьковских служб пришли в национальной одежде.
• Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 14:38;