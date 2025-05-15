«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷
В Харьковском горсовете публикуют фото коммунальщиков и работников департаментов, которые приняли участие в праздновании Дня вышиванки.
В частности, работники департамента жилищно-коммунального хозяйства отмечают: «Каждая сорочка — неповторимая и одновременно объединяет с единомышленниками. Так как вышиванка – это одежда свободных и гордых людей! Это не просто традиция. Это о достоинстве, любви к Харькову и Украине».
В вышиванки оделись и работники КСП «Харьковгорлифт».
Присоединились и специалисты департамента бюджета и финансов.
Присоединились и сотрудники департамента культуры.
День вышиванки отметили и работники юридического департамента.
Присоединился и КП «Благоустройство» г. Харькова».
Также отмечают специалисты КСП «Инженерные сети».
Присоединился и департамент здравоохранения.
А департамент организационной работы в вышиванках прогулялся по городу.
Видео: Харьковский горсовет
Читайте также: День вышиванки: в Харькове открылась фотовыставка в метро (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: день вышиванки, коммунальщики, міськрада, новости Харькова, службы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете публикуют фото коммунальщиков и работников департаментов, которые приняли участие в праздновании Дня вышиванки.".