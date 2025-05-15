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«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷

Общество 12:35   15.05.2025
Виктория Яковенко
«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷 Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете публикуют фото коммунальщиков и работников департаментов, которые приняли участие в праздновании Дня вышиванки.

В частности, работники департамента жилищно-коммунального хозяйства отмечают: «Каждая сорочка — неповторимая и одновременно объединяет с единомышленниками. Так как вышиванка – это одежда свободных и гордых людей! Это не просто традиция. Это о достоинстве, любви к Харькову и Украине».

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

В вышиванки оделись и работники КСП «Харьковгорлифт».

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

Присоединились и специалисты департамента бюджета и финансов.

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

Присоединились и сотрудники департамента культуры.

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

День вышиванки отметили и работники юридического департамента.

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

Присоединился и КП «Благоустройство» г. Харькова».

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

Также отмечают специалисты КСП «Инженерные сети».

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

Присоединился и департамент здравоохранения.

День вышиванки
Фото: Харьковский горсовет

А департамент организационной работы в вышиванках прогулялся по городу.

Видео: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете публикуют фото коммунальщиков и работников департаментов, которые приняли участие в праздновании Дня вышиванки.".