«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷

В Харьковском горсовете публикуют фото коммунальщиков и работников департаментов, которые приняли участие в праздновании Дня вышиванки.

В частности, работники департамента жилищно-коммунального хозяйства отмечают: «Каждая сорочка — неповторимая и одновременно объединяет с единомышленниками. Так как вышиванка – это одежда свободных и гордых людей! Это не просто традиция. Это о достоинстве, любви к Харькову и Украине».

В вышиванки оделись и работники КСП «Харьковгорлифт».

Присоединились и специалисты департамента бюджета и финансов.

Присоединились и сотрудники департамента культуры.

День вышиванки отметили и работники юридического департамента.

Присоединился и КП «Благоустройство» г. Харькова».

Также отмечают специалисты КСП «Инженерные сети».

Присоединился и департамент здравоохранения.

А департамент организационной работы в вышиванках прогулялся по городу.

Видео: Харьковский горсовет