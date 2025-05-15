День вышиванки: в Харькове открылась фотовыставка в метро (фото)

В Харькове День вышиванки 15 мая отмечают в безопасном пространстве — под землей.

На станции метро «Университет» открылась фотовыставка, сообщает корреспондент МГ «Объектив». На снимках — сотрудники различных коммунальных и транспортных предприятий города на работе в вышиванках. Некоторые кадры в своем поздравлении утром опубликовал мэр Игорь Терехов.

Ранее в мэрии анонсировали: 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей» с 15:00 возле панно «Горжусь быть харьковчанином» будет работать фотозона. Там можно будет сделать мгновенное фото в память — достаточно лишь надеть вышиванку.

А в 16:00 на той же станции начнется тематическая викторина. Тем участникам, кто даст правильные ответы, вручат подарки. Также в метро выступят творческие коллективы Харькова.

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