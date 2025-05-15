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День вышиванки: в Харькове открылась фотовыставка в метро (фото)

Культура 10:08   15.05.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
День вышиванки: в Харькове открылась фотовыставка в метро (фото)

В Харькове День вышиванки 15 мая отмечают в безопасном пространстве — под землей.

На станции метро «Университет» открылась фотовыставка, сообщает корреспондент МГ «Объектив». На снимках — сотрудники различных коммунальных и транспортных предприятий города на работе в вышиванках. Некоторые кадры в своем поздравлении утром опубликовал мэр Игорь Терехов.

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 5

Ранее в мэрии анонсировали: 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей» с 15:00 возле панно «Горжусь быть харьковчанином» будет работать фотозона. Там можно будет сделать мгновенное фото в память — достаточно лишь надеть вышиванку.

А в 16:00 на той же станции начнется тематическая викторина. Тем участникам, кто даст правильные ответы, вручат подарки. Также в метро выступят творческие коллективы Харькова.

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 4

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День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 12

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 11

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 9

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 8

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 7

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 6

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 3

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025 2

День вышиванки в метро Харькова фотовыставка 15 мая 2025

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 10:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове День вышиванки 15 мая отмечают в безопасном пространстве — под землей".