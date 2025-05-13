День вышиванки харьковчане могут отпраздновать в метро — программа

Мероприятия, посвященные Дню вышиванки, состоятся 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей».

С 15:00 возле панно «Горжусь быть харьковчанином» будет работать фотозона. Все желающие смогут сделать мгновенное фото на память — достаточно лишь надеть вышиванку, информирует пресс-служба городского совета.

В 16:00 начнется тематическая викторина. Участники, которые правильно ответят на вопросы, получат памятные подарки. Также гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов.