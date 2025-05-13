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День вышиванки харьковчане могут отпраздновать в метро — программа

Общество 17:30   13.05.2025
Елена Нагорная
День вышиванки харьковчане могут отпраздновать в метро — программа Фото: Telegram Игоря Терехова

Мероприятия, посвященные Дню вышиванки, состоятся 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей».

С 15:00 возле панно «Горжусь быть харьковчанином» будет работать фотозона. Все желающие смогут сделать мгновенное фото на память — достаточно лишь надеть вышиванку, информирует пресс-служба городского совета.

В 16:00 начнется тематическая викторина. Участники, которые правильно ответят на вопросы, получат памятные подарки. Также гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия, посвященные Дню вышиванки, состоятся 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей».".