День вышиванки харьковчане могут отпраздновать в метро — программа
Фото: Telegram Игоря Терехова
Мероприятия, посвященные Дню вышиванки, состоятся 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей».
С 15:00 возле панно «Горжусь быть харьковчанином» будет работать фотозона. Все желающие смогут сделать мгновенное фото на память — достаточно лишь надеть вышиванку, информирует пресс-служба городского совета.
В 16:00 начнется тематическая викторина. Участники, которые правильно ответят на вопросы, получат памятные подарки. Также гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день вышиванки, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия, посвященные Дню вышиванки, состоятся 15 мая на платформе станции метро «Исторический музей».".