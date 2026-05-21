День вышиванки в метро: харьковчане собирались в подземке на концерт (видео)

Концерт ко Дню вышиванки на станции метро «Исторический музей» собрал харьковчан и гостей города. Присутствующие поделились с МГ «Объектив», что для них олицетворяет этот традиционный наряд.

Свои номера показали воспитанники КУ «Дворец детского и юношеского творчества „Исток“», образцового художественного коллектива эстрадного танца «Конфетти», солисты вокальной студии «Panda music», вокального ансамбля «Panda kids» и «Друзья», а также студии детского эстрадного танца «Vibe Studio Dance».

Как отмечали в мэрии, цель мероприятия — популяризация украинских народных традиций.

«Я начала для себя эту традицию в 2022 году, потому что этот год стал переломным, — поделилась своей историей харьковчанка Евгения. — Я приобрела вышиванку и стараюсь надевать её на праздники».

В народной традиции украинская вышиванка считается семейным оберегом, который символизирует защиту и связь поколений.

«День вышиванки для нас — это хорошая украинская традиция, которую мы ежегодно поддерживаем всей семьёй», — рассказала одна из зрительниц. По её словам, в её семье надевают национальную одежду не только в День вышиванки, но и на дни рождения, свадьбы и другие праздники. Женщина работает в образовательной сфере, поэтому на любые конференции и внешкольные праздники обязательно надевает традиционную рубашку.

По информации НАН Украины, ежегодно в третий четверг мая украинцы по всему миру отмечают Всемирный день вышиванки — праздник, который стал не только данью традициям, но и мощным символом национального единства, духовной силы и любви к Украине. В этот день вышиванка объединяет миллионы людей независимо от возраста, профессии или места проживания — от студенческих аудиторий и университетов до улиц европейских столиц, украинских общин в США, Канаде, Австралии и многих других странах мира.