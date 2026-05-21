Погибший, 2 копов госпитализировали: последствия ударов FPV по Окружной дороге

Происшествия 20:32   21.05.2026
Оксана Якушко
Водитель грузовика погиб, двоих полицейских отвезли в больницу с ранениями в результате ударов FPV-дронов, сообщает Нацполиция.

Утром 21 мая россияне атаковали FPV-дроном грузовик на Кольцевой дороге в Харьковском районе – на автодороге М-03 Киев – Харьков – Должанский, возле 17-го кладбища.

FPV-дрон попал в кабину грузовика с полуприцепом, в результате чего водитель погиб на месте. После попадания грузовик вспыхнул.

Также россияне атаковали и повредили служебный автомобиль патрульной полиции, экипаж которого прибыл по вызову.

Еще один автомобиль полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, который в это время ехал в направлении села Циркуны, атаковали россияне. В результате ранения получили двое полицейских. Их госпитализировали.

Во время проведения следственных действий полицейские временно перекрывали движение транспорта.

Как сообщила ранее МГ «Объектив», 21 мая отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. По меньшей мере 5 FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час.

  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 20:32;

