День вышиванки: харьковские службы присоединились к флешмобу (фото/видео)

Сегодня, 21 мая, отмечается День вышиванки. По случаю праздника, на работу харьковчане пришли в национальной одежде.

В частности, корреспондент МГ «Объектив» встретил в центре города работников облуправления «Госпродпотребслужбы». Все – в вышиванках.

«Сегодня мы присоединяемся к украинскому Дню вышиванки и празднуем его вместе с нашими коллегами и харьковчанами в нашем городе Харьков», – рассказали в ведомстве.

К флешмобу присоединились и медики. Фото работников в вышиванках опубликовали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«В этом году мы присоединились к праздничному флешмобу: наши коллеги присылали фотографии в вышиванках, делились теплыми семейными историями, интересными фактами о семейных рубашках и создавали атмосферу настоящего украинского единения», — говорится в сообщении.

С Днем вышиванки поздравил харьковчан и коллектив зоопарка.

«Этот праздник напоминает нам о силе украинских традиций, нашем единстве и несокрушимости. Сегодня работники зоопарка одели вышиванки как символ любви к родной земле, уважения к культуре и вере в будущее Украины», — пишут в пресс-службе зоопарка.

Оделись в вышиванки и работники АО «Харьковоблэнерго».

«Для нас это не просто праздник, а очередная возможность проявить себя, показать, что каждый из нас является неотъемлемой частью украинского народа, поддержать друг друга во время войны», — отметили энергетики.

По случаю праздника национальную одежду одели и заместители мэра Харькова, сообщили в пресс-службе горсовета.