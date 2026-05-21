День вышиванки: харьковские службы присоединились к флешмобу (фото/видео)
Сегодня, 21 мая, отмечается День вышиванки. По случаю праздника, на работу харьковчане пришли в национальной одежде.
В частности, корреспондент МГ «Объектив» встретил в центре города работников облуправления «Госпродпотребслужбы». Все – в вышиванках.
«Сегодня мы присоединяемся к украинскому Дню вышиванки и празднуем его вместе с нашими коллегами и харьковчанами в нашем городе Харьков», – рассказали в ведомстве.
К флешмобу присоединились и медики. Фото работников в вышиванках опубликовали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«В этом году мы присоединились к праздничному флешмобу: наши коллеги присылали фотографии в вышиванках, делились теплыми семейными историями, интересными фактами о семейных рубашках и создавали атмосферу настоящего украинского единения», — говорится в сообщении.
С Днем вышиванки поздравил харьковчан и коллектив зоопарка.
«Этот праздник напоминает нам о силе украинских традиций, нашем единстве и несокрушимости. Сегодня работники зоопарка одели вышиванки как символ любви к родной земле, уважения к культуре и вере в будущее Украины», — пишут в пресс-службе зоопарка.
Оделись в вышиванки и работники АО «Харьковоблэнерго».
«Для нас это не просто праздник, а очередная возможность проявить себя, показать, что каждый из нас является неотъемлемой частью украинского народа, поддержать друг друга во время войны», — отметили энергетики.
По случаю праздника национальную одежду одели и заместители мэра Харькова, сообщили в пресс-службе горсовета.
Читайте также: Терехов – в командировке: о чем говорит в Баку (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: день вышиванки, міськрада, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «День вышиванки: харьковские службы присоединились к флешмобу (фото/видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 13:27;