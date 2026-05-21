Терехов – в командировке: о чем говорит в Баку (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе и своей командировке в Баку.
«Ночь прошла более-менее спокойно, но утром была воздушная тревога. Были «прилеты» и «Молнии», и по кольцевой дороге. Есть и погибшие, и раненые, повреждены автомобили. Я сейчас нахожусь в Баку, в командировке. Здесь очень мощный форум проходит по поддержке нашего города, и по поддержке Ассоциации прифронтовых городов и громад, Украины. Со стороны Азербайджана очень мощная поддержка, которую они оказывают Украине. Для нас это очень важно», – подчеркнул мэр.
Он отметил, что Азербайджан помогает городу с начала полномасштабного вторжения. В частности, «гуманитаркой» и лекарствами.
«Мы уже говорим о восстановлении Харькова. Очень мощные проекты, которые я хочу, чтобы мы воплотили в жизнь, потому что такие нестандартные решения можно развивать по всем городам и громадам», — подытожил городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: РФ снова ударила по харьковской окружной: сгорело авто копов, схема объезда
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Игорь Терехов, командировка, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов – в командировке: о чем говорит в Баку (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 13:06;