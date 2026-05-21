Терехов – в командировке: о чем говорит в Баку (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе и своей командировке в Баку.

«Ночь прошла более-менее спокойно, но утром была воздушная тревога. Были «прилеты» и «Молнии», и по кольцевой дороге. Есть и погибшие, и раненые, повреждены автомобили. Я сейчас нахожусь в Баку, в командировке. Здесь очень мощный форум проходит по поддержке нашего города, и по поддержке Ассоциации прифронтовых городов и громад, Украины. Со стороны Азербайджана очень мощная поддержка, которую они оказывают Украине. Для нас это очень важно», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что Азербайджан помогает городу с начала полномасштабного вторжения. В частности, «гуманитаркой» и лекарствами.

«Мы уже говорим о восстановлении Харькова. Очень мощные проекты, которые я хочу, чтобы мы воплотили в жизнь, потому что такие нестандартные решения можно развивать по всем городам и громадам», — подытожил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»