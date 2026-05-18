«Прожили от тревоги до тревоги» — Терехов о прошлой неделе в Харькове

На прошлой неделе враг 24 раза обстрелял Харьков. Город атаковали исключительно БпЛА — «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и «Италмас», сообщает мэр Игорь Терехов.

«Прилеты» зафиксировали в Основянском, Киевском, Шевченковском, Салтовском, Холодногорском, Новобаварском и Немышлянском районах.

«Прошлую неделю мы, харьковчане, снова прожили от тревоги до тревоги. Под огнем было, как всегда, все то, из чего складывается обычная жизнь горожан. Частные дома и многоэтажки. Дворы с гражданскими автомобилями. Железнодорожная инфраструктура. Контактная сеть транспорта. Выходы из метро. Магазины, кафе, университетские корпуса, промышленные здания», — отметил мэр.

Кроме этого, в результате обломков были повреждены машины, сети, дороги, фасады.

За неделю пострадали 46 человек, среди них — девять детей. Погибших нет.

«После каждого взрыва, независимо от времени, на место происшествия сразу выезжали спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики и дорожники. Тушили пожары, убирали обломки, восстанавливали движение, закрывали выбитые окна, возвращали людям свет и воду. Вместе с ними работали волонтеры», – подчеркнул Терехов.

Мэр отдельно поблагодарил подразделения ПВО, которые уничтожили значительную часть воздушных целей, что оккупанты направили на Харьков.

«Несмотря на то, в самом Харькове тревоги продолжались на 43 часа (31%) меньше, чем в области. Харьков не привыкает к обстрелам и никогда не привыкнет к войне. Однако мы научились действовать как один слаженный организм – быстро, собранно, с заботой друг о друге. Да, враг может пытаться разрушить инфраструктуру, но ему никогда не сломить наш дух. Держимся! Мы вместе!», — подытожил Терехов.

