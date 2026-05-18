Смертельный пожар произошел на Харьковщине: тело мужчины нашли в квартире 📷
Сообщения о возгорании в четырехэтажном жилом доме в селе Пришиб в Изюмском районе спасатели получили сегодня, 18 мая, в 06:43.
«На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составляла 5 м кв. В квартире на третьем этаже горел диван и домашние вещи. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В 07:25 спасатели локализовали огонь, в 07:45 пожар полностью потушили.
Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожность с огнем.
Напомним, на прошлой неделе пиротехники обнаружили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса в регионе, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142 104 единицы взрывоопасных предметов.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 12:40;