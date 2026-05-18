Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия

Происшествия 08:48   18.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • два КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 59 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Изюмском, Харьковской и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.

  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 08:48;

