Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия
Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону ударило следующее вооружение:
- два КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 59 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Изюмском, Харьковской и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 08:48;