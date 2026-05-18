Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия

Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

два КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

59 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Изюмском, Харьковской и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.