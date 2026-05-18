За сутки ВСУ отбили 15 атак россиян – данные Генштаба на 08:00

Утром 18 мая в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение минувших суток на Харьковщине украинские защитники сдержали 15 штурмов оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 13 раз около Волчанских Хуторов, Прилипки, Двуречанского, Старицы, Ветеринарного, Избицкого, Зыбиного, Терновой, Охримовки и Колодезного.

На Купянском – враг пытался прорваться дважды в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 242 боевых столкновения. Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8065 дронов-камикадзе и произвел 2716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян: