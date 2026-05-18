За сутки ВСУ отбили 15 атак россиян – данные Генштаба на 08:00
Утром 18 мая в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение минувших суток на Харьковщине украинские защитники сдержали 15 штурмов оккупантов.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 13 раз около Волчанских Хуторов, Прилипки, Двуречанского, Старицы, Ветеринарного, Избицкого, Зыбиного, Терновой, Охримовки и Колодезного.
На Купянском – враг пытался прорваться дважды в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 242 боевых столкновения. Вчера противник совершил 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8065 дронов-камикадзе и произвел 2716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
Читайте также: Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За сутки ВСУ отбили 15 атак россиян – данные Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 08:06;