Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что штурмы армии РФ в приграничье не такие, как можно было ожидать.
«Штурмовые действия врага не прекращаются. Они не так масштабны, как это можно было бы себе представить, учитывая, что россия постоянно говорит о создании «буферной» зоны или «серой» зоны. Пехотные действия врага наиболее активны в пределах Сумской области… Если говорить о Харьковской области, то это Волчанская громада, направления населенных пунктов Волчанские Хутора и Дегтярное, где именно пехотные группы пытаются атаковать позиции, которые удерживают наши воины. Но, в первую очередь, не прекращаются обстрелы. Фактически ежедневно это десятки, сотни мин и снарядов, которые враг сбрасывает на территорию Украины. Большинство именно по этим двум областям. Меньше, возможно, по Черниговщине. Но также ежедневные обстрелы продолжаются. В пределах Черниговской области каких-либо активных действий противника, в том числе пехотными группами, непосредственно по линии границы, к счастью, не фиксируется», — рассказал Демченко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
При этом не особо успешные попытки россиян создавать «буферную зону» обходятся оккупантам дорого.
«Те средства, которые используют наши воины – и беспилотники, и артиллерия – наносят врагу огромные потери. Это десятки убитыми, десятки раненых оккупантов, ежедневно терпит потери враг, пытаясь направлять свои пехотные группы в сторону нашей страны. И гибнут они, получают ранения и на территории Украины, и также это происходит на подступах к нашей границе», — отметил представитель ГПСУ.
• Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 14:00;