Институт изучения войны (ISW) подсчитал, сколько должно умереть граждан РФ, чтобы реализовать мечты российского руководства про «буферную зону» размером со всю Украину.

Аналитики ISW сообщили о реальных угрозах Харьковской области и ответили на угрозы словесные.

«Представитель украинской группы войск «Хортица» майор Виктор Трегубов заявил 25 мая, что у России есть крупная группировка войск вдоль международной границы с северной Харьковской областью с начала полномасштабного вторжения, но что российские войска пытаются пересечь границу в новых районах. ISW ранее оценил, что российское военное командование может намереваться использовать часть российской группировки войск в Курской области для усиления наступательных операций на севере Харьковской области», — написали в актуальной сводке ISW.

В предыдущих аналитических материалах специалисты Института изучения войны комментировали сообщения Sky News о концентрации российских войск вдоль линии фронта на севере Харьковской области. Тогда ISW отметил: «Российское военное командование может намереваться использовать часть российской группировки войск в Курской области для усиления наступательных операций на севере Харьковской области. Группировка войск включает элементы российских воздушно-десантных (ВДВ) и морских пехотных подразделений, хотя ISW не наблюдал сообщений о передислокации в этот район«.

Аналитики отдельно остановились на заявлении российского некогда президента, а сейчас заместителя председателя Совета безопасности Медведева. Он «предположил, что Россия оккупирует большую часть Украины, если Запад продолжит помогать Украине» и «призвал к российскому контролю над буферной зоной, охватывающей почти всю Украину».

«Российским войскам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым «буферную зону» при нынешних темпах продвижения ценой почти 50 миллионов жертв при нынешних темпах потерь. Российские войска продвигались в среднем примерно на 14,3 квадратных километра в день в Украине и в России в период с 1 января 2025 года по 24 мая 2025 года. При таких темпах продвижения российским войскам понадобится примерно 3,9 года, чтобы захватить оставшуюся часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год, чтобы захватить предложенную Медведевым «буферную зону», которая включает 587 459 квадратных километров украинской территории. 21 февраля ISW оценил, что России понадобится 83 года, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины при тогдашних темпах продвижения, что указывает на то, что темпы российского продвижения замедлились в период с февраля по май 2025 года. Действующие и бывшие западные чиновники сообщили Washington Post в статье, опубликованной 24 мая, что российские войска несли в среднем 1500 потерь в день за последний год (с середины 2024 года), предполагая, что российские войска могут понести около 50 миллионов потерь (примерно треть нынешнего населения России), если российские войска будут поддерживать свой текущий уровень потерь в течение 91 года, который потребуется для создания «буферной зоны» Медведева», — ответили конкретикой на фантазии аналитики.

При этом они отметили, что этот подсчет — чисто математический, он не учитывает, что россиянам понадобится преодолеть существенный оборонительный пояс из крупных городов Донецкой области, форсировать Днепр, высадить десант с Черного моря в Одесской области и реализовать еще массу задач, которые не дались им в 2022 году.

«Российские войска не смогли достичь многих из этих целей в течение первых нескольких месяцев войны, и российские войска не захватили ни одного крупного городского района с тех пор, как они захватили Бахмут в мае 2023 года. Российские войска не продемонстрировали способность проводить быстрые, многонаправленные наступательные операции, необходимые для достижения этих целей с начала 2022 года и вряд ли значительно улучшат свои возможности в ближайшем будущем, учитывая, что продвижение примерно на 65 квадратных километров представляет собой значительный успех в приоритетной зоне фронта на данном этапе войны», — прокомментировали в ISW.

По мнению аналитиков, «единственная реальная надежда России на победу в этой войне — убедить Запад отказаться от поддержки Украины». Таким образом специалисты Института изучения войны очередной раз подчеркнули, что поддерживать Украину — это единственный путь добиться мира.