Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)

Путин упомянул о буферной зоне вдоль границы. Действительно ли враг угрожает Харькову очередным наступлением. Как в ВСУ ответили Мединскому. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

В течение недели Генштаб ВСУ не информировал о каких-либо изменениях в интенсивности боев в Харьковской области. Количественные показатели российских штурмов за сутки колебались в районе десятка на двух направлениях вместе взятых. Также населенные пункты Харьковской области периодически фигурировали в сводках о боях на Лиманском направлении. Там боевые действия значительно интенсивнее – враг рвется к админграницам Луганской и Донецкой областей с Харьковщиной. ОСГВ «Хортица» информировало о попытке россиян пересечь государственную границу вблизи села Строевка. О боях вблизи этого населенного пункта несколько раз в сводках упоминал и Генштаб. Строевка находится на правом берегу реки Оскол. Попытки прорваться туда через границу могут свидетельствовать о том, что накопить силы путем форсирования реки оккупантам не удается. В ОТГ «Харьков» отмечают: никакой переправы для техники врагу так и не удалось создать. Аналитики группы «DeepState» в течение недели не вносили изменений на карту фронта в Харьковской области.

«Буферная угроза» и рот Мединского

Несмотря на длительное отсутствие каких-либо успехов у оккупантов на Харьковщине, панические настроения распространялись по харьковским сетям в течение недели. Поводы традиционно создали российские источники. Поучаствовал и лично Путин. После угроз захватить Сумскую и Харьковскую области, прозвучавших от российской делегации на переговорах в Стамбуле, московский диктатор упомянул о буферных зонах вдоль границы. На эти прозрачные намеки среагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, акцентировав: «Эти новые агрессивные заявления четко исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств». Пока в политической плоскости продолжаются попытки доказать Трампу, что его российский любимец постоянно лжет, в ВСУ успокаивают харьковчан.

«Я бы вообще не слушал, что говорят их роты, особенно рот Мединского (главы российской делегации и по совместительству председателя союза писателей РФ — Ред.) Потому что это, мне кажется, какой-то очевидный блеф. Давайте будем честны: если россияне могут что-то захватить, они что-то захватывают. Если не могут, то не захватывают Во-вторых, они прут на несчастный город Волчанск уже больше года. Но без особого успеха. Не могут пройти сам Волчанск. Поэтому мне кажется, что это скорее усиление давления. Мне кажется, что это попытка скорее сформировать некую узенькую «серую» зону», — прокомментировал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Это было уже»: что происходит вдоль границы

Дополнительным поводом для беспокойства стали сообщения представителей украинских бригад, обороняющих Харьковщину, о накоплении личного состава оккупантов вблизи госграницы. В частности, об этом в эфире «Суспільного» заявил начальник штаба 13-й бригады НГУ «Хартия» Андрей Помагайбус. Такие же формулировки применил в нацмарафоне представитель 57-ой ОМБр, которая держит оборону в Волчанске.

«Из донесений нашей разведки, а также информации от смежных подразделений мы наблюдаем, что происходит определенное накопление личного состава на нашем направлении. Наше руководство на тактическом уровне, а также высшее военное руководство, уже на оперативном уровне, также прекрасно осознает и понимает эту ситуацию, поэтому прилагает все усилия и принимает те решения, которые не позволят врагу реализовать замыслы», — сказал офицер этой бригады с позывным «Историк».

Однако впоследствии военные обозреватели и сами защитники объяснили: о подготовке еще одного масштабного вторжения или наступления на Харьков речь пока не идет. Первыми на панические настроения в сетях отреагировали в DeepState. Аналитики, создающие популярную онлайн-карту фронта, в своем Telegram-канале признались: заголовки о «стягивании войск под Харьковщину и подготовке врага к большому наступлению» их очень удивили. На самом деле, никаких радикальных изменений в обстановке не произошло. Враг продолжает постоянное давление и попытки прощупать украинскую оборону. Накопление личного состава производится, но путем пополнения уже имеющихся подразделений – для компенсации потерь. В DeepState отметили: присутствие врага на северных границах Харьковщины – не новость. С аналогичным заявлением вышли представители ВСУ и власти.

«Россияне не отказались от идеи создания так называемой «буферной зоны» вдоль нашей границы. Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно производит ротацию тех подразделений, которые вовлечены в штурмовые действия, а также подтягивает и накапливает резервы. В первую очередь в районе Волчанска и Двуречной. Активные штурмовые действия врага там продолжаются достаточно давно», — отметил спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

Не обнаружил поводов для паники и мэр Харькова Игорь Терехов.

«Главное — не то, что они хотят, а то, как мы будем противодействовать этому. Сегодня наши ВСУ настроены и мотивированы, и пока у нашего врага ничего не выходит. Каждый год, к сожалению, они говорят о наступлении на Харьковщину, на город Харьков. Но вы видите, что благодаря нашим ВСУ у них ничего не выходит. И я уверен, что и в этот раз ничего не выйдет», — сказал он.

Российский FPV-дрон долетел до Харькова

Российский FPV-дрон, несший заряд от РПГ, долетел до Харькова. О «прилете» БпЛА неустановленного типа двадцатого мая сообщал мэр Игорь Терехов. Беспилотник упал в лесополосе. На следующий день начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке также не уточнил тип беспилотника. Что это был FPV, заявил военный волонтер Роман Доник. До сих пор подобные «фронтовые» дроны в Харьков не долетали. Но это возможно, ведь свидетельства о «прилетах» FPV на значительной дистанции от российских позиций уже появлялись. Так, о российских FPV-дронах, преодолевающих до сорока километров на Донбассе, информировал украинский военкор Андрей Цаплиенко. Среди версий того, как подобное стало возможным: наличие дрона-матки, который находится на высоте и выпускает БпЛА на оптоволокне; модификация уже известных харьковчанам «Молний»; применение беспилотника нового типа, который известен как «Тювик».

Сезон огородов отправляет жителей Харьковщины под бомбы

Сами в зону поражения российских FPV-дронов и КАБов едут отчаянные огородники в Харьковской области. Такую тенденцию, в частности, наблюдают в самом опасном из районов области – Купянском.

«Люди тянутся к огородам, начинают эти работы, безусловно, пренебрегают своей безопасностью и приезжают, в том числе, в те населенные пункты, которые находятся под влиянием FPV-дронов, под обстрелами. Наиболее опасно то, что мы видим, что есть семьи с детьми даже, пытающиеся проехать в такие населенные пункты. И здесь нам приходится работать более тщательно с ними», — поделился начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Семьи с детьми, которые решаются возвращаться к линии фронта, эвакуируют повторно. А всех других огородников власть неустанно убеждает: картофель не достоин риска жизнью.