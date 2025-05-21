Стало известно, где именно накапливает резервы враг на Харьковщине

В ОТГВ «Харьков» отмечают: армия РФ не отказалась от идеи создать так называемую буферную зону вдоль границы на Харьковщине.

«Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно производит ротацию тех подразделений, которые вовлечены в штурмовые действия, а также подтягивает и накапливает резервы. В первую очередь в районе Волчанска и Двуречной. Активные штурмовые действия врага там продолжаются довольно давно», — рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.

Он также сообщил, что россияне уже давно находятся на западном берегу реки Оскол. Их цель, говорит Шамшин, – удержать и, по возможности, расширить свой плацдарм. Однако особых успехов у врага нет.

«Россиянам никак не удается создать переправы через реку Оскол. Как правило, такие переправы очень быстро уничтожаются. Бронетехники врага на правом берегу Оскола нет. Знаете, само присутствие врага на западном берегу Оскола – очень малоприятное обстоятельство. Сейчас раскрывать планы нашего командования я не буду, но и терпеть присутствие россиян на западном берегу Оскола никто не собирается», – заинтриговал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, начальник штаба 13 бригады оперативного назначения «Хартия» Андрей Помагайбус сообщал, что украинские воины наблюдают накопление личного состава ВС РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении. Он отметил, что идет явная подготовка к активным штурмовым действиям противника.