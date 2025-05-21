Видим накопление ближе к границе – «Хартия» о ситуации на Харьковщине
Украинские воины наблюдают накопление личного состава ВС РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении. В «Хартии» предположили, к чему готовится враг.
«Видим накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника», — рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Андрей Помагайбус.
Он отметил, что Силы обороны готовы к отбитию атак. По его словам, штурмы оккупатов — хаотические.
«То есть разминирование, попытки какие-нибудь провезти технику и в это время отвести пехоту. Необходимо иметь наблюдение на всех наиболее опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Но в целом, не получается ничего у них», – подчеркнул Помагайбус.
Он добавил, что россияне комбинированно атакуют. Работают артиллерия, БпЛА и тяжелая техника.
«В это же время идет заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом — идет продвижение», — уточнили в «Хартии».
У Помагайбуса также спросили и о вероятном «летнем наступлении РФ».
«Российские войска наступают постоянно. Они наступают уже четвертый год, о чем идет речь, какое летнее наступление?», — ответил он.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, граница, наступ, наступление, фронт, хартия, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины наблюдают накопление личного состава ВС РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении. В «Хартии» предположили, к чему готовится враг.".