Видим накопление ближе к границе – «Хартия» о ситуации на Харьковщине

Украинские воины наблюдают накопление личного состава ВС РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении. В «Хартии» предположили, к чему готовится враг.

«Видим накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника», — рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Андрей Помагайбус.

Он отметил, что Силы обороны готовы к отбитию атак. По его словам, штурмы оккупатов — хаотические.

«То есть разминирование, попытки какие-нибудь провезти технику и в это время отвести пехоту. Необходимо иметь наблюдение на всех наиболее опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Но в целом, не получается ничего у них», – подчеркнул Помагайбус.

Он добавил, что россияне комбинированно атакуют. Работают артиллерия, БпЛА и тяжелая техника.

«В это же время идет заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом — идет продвижение», — уточнили в «Хартии».

У Помагайбуса также спросили и о вероятном «летнем наступлении РФ».

«Российские войска наступают постоянно. Они наступают уже четвертый год, о чем идет речь, какое летнее наступление?», — ответил он.