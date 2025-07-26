КАБы есть, а Patriot все нет: обзор фронта на Харьковщине (видео)

После месяца «авиабомбовой тишины» армия РФ нанесла серию ударов КАБами по Харькову. Президент Украины Владимир Зеленский вновь просит ПВО. Оккупанты в антитепловизионных пончо пробираются на Волчанский агрегатный завод. Возле Боровой образовался угрожающий аппендикс. О главных событиях войны в Харьковской области и не только за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Российская армия в течение недели продолжала давление в Харьковской области. Впрочем, количество боев за сутки, по сведениям Генштаба, не увеличилось. Каждый день защитники сообщали об атаках в районе Волчанска. Фигурировали в сводках Купянск и Двуречная. А вот о Меловом, Амбарном и Хатнем – населенных пунктах в пограничье близ Великого Бурлука – Генштаб не упоминал. Хотя две предыдущие недели именно вокруг них шли активные бои и происходили продвижения россиян. Поэтому пока сбываются оценки обозревателей, которые предлагали не спешить с заявлениями об «открытии нового направления фронта» на Харьковщине. В то же время у захватчиков было продвижение по одному из «традиционных» направлений наступления – Боровскому. Команда аналитиков DeepState на карте расширила контролируемую врагом зону вблизи села Зеленый Гай. А также — на севере от Купянска — в районе Мирного. Не имея значительных реальных достижений, российские пропагандисты попытались приписать их своему войску «авансом». В частности, в «Z-Telegram» появлялись реляции едва ли не о вхождении ВС РФ в Купянск. Но спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов опроверг эти утверждения. По его словам, враг действительно близко от города – в нескольких километрах, но преодолеть их не может уже очень долго.

КАБы вернулись, а Patriot все нет

«За месяц это первый случай, когда управляемые авиабомбы прилетают днем в город Харьков. Это плохой сигнал. Прежде всего, наши военные уже над этим работают, чтобы противодействовать этим угрозам», — сказал 24 июля на месте «прилета» в центре Харькова начальник ХОВА Олег Синегубов.

Следом за этим «плохим сигналом» последовали и другие: удар КАБом по больнице 25 июля и массированная атака минувшей ночью. Чудом все удары обошлись без жертв, но власти забеспокоились. Среагировал на бомбардировку и президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя удар по Харькову в своем Telegram-канале, он подчеркнул: «Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать». ПВО для Харькова президент просит у международных партнеров далеко не в первый раз. Год назад на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Зеленский заявил, что Харьковщине нужны два Patriot и повторил эту идею в вечернем обращении.

«Отдельно обсудили системы ПВО, в которых нуждаемся, в частности, для Харькова, для Харьковщины. Если бы сейчас мы уже получили два Patriot именно для этого нашего региона, это дало бы нам другую ситуацию в войне в целом», — говорил Зеленский 14 мая 2024 года.

С тех пор, по сообщениям СМИ, Украина получила эти системы. 5 июля 2024 года посол Германии в Украине Мартин Егер написал в сети Х, что в Украину прибыл ЗРК «Patriot» из Германии – к тому времени уже третий немецкий с начала полномасштабного вторжения.

А третьего октября в комментарии «Радио Свобода» представитель Минобороны Румынии отметил, что и обещанная Румынией система также уже доставлена. Впрочем, Харьков этим ПВО так и не прикрыли. В феврале этого года в интервью изданию «Думка» начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что Patriot на Харьковщину завозили, даже был пример эффективного применения. Но глава области пояснил, что для закрытия неба над Харьковом нужно несколько эшелонов ПВО. С тех пор упоминаний о присутствии в регионе знаменитых американских ЗРК не появлялось.

Защитники Харьковщины получили дроны

Хотя с Patriot для Харькова, похоже, не складывается, защитники региона получают другое оборудование от международных партнеров. О значительных поступлениях необходимых дронов сообщили в полку «Ахиллес».

«Страны-партнеры оплатили ряд беспилотных систем. Такие, как FPV-дроны обычные, они начинают заходить за счет именно этих контрактов. Такие, как тяжелые ночные бомберы, ударные крылья, разведывательные крылья. Эти средства мы получаем в полной мере от украинского государства за счет поддержки партнеров», — заявил Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

По словам Федоренко, защитникам не хватает дронов на оптоволокне. Долгое время не удавалось найти украинских производителей, чье оборудование отвечало бы требованиям фронта. Но после ряда тестирований достойную технику определили.

«При поддержке украинского народа и украинского бизнеса мы как воинская часть смогли получить дроны на оптоволокне в минимальном количестве, необходимые для выполнения боевых задач и обучения личного состава. Мы смогли переквалифицировать пилотов с обычного решения на дроны на оптоволокне, которые способны работать в условиях сложной радиоэлектронной борьбы, в условиях сложного радиогоризонта, в условиях лесистой местности, что не каждому дрону дано. Мы можем ползать на брюхе по лесам, буквально говоря. И это стало возможно именно за счет вашей поддержки. Я убежден, что с течением времени через три-четыре месяца государство в значительной степени сможет закрыть потребность, контрактуя у этих производителей, которые получили самые высокие результаты по качеству производства. Но для этого нужно время», — отметил Федоренко.

Битва Волчанск: СОУ удерживают Агрегатный завод

Волчанск больше года остается стабильно «горячей» точкой фронта в Харьковской области. Несмотря на то, что город превратили в сплошные руины, выдавить защитников Украины из него россиянам не удается. Более того, ВСУ до сих пор удерживают плацдарм в северной части города – за рекой Волчья.

«Силы обороны Украины продолжают удерживать некоторый участок на северном берегу реки Волчья, именно на территории Агрегатного завода. Там враг каждый день и даже каждую ночь проводит штурмовые действия. Это тоже небольшие пехотные группы – от трех до пяти человек. Иногда это может быть даже один штурмовик, если говорить о боевых действиях ночью. В антитепловизионных пончо они пытаются проникать на территорию Агрегатного завода и там закрепляться. Но наша аэроразведка таких штурмовиков обнаруживает, и, безусловно, предпринимаются все необходимые меры для их уничтожения. Хочу подчеркнуть, что за уже более чем год тяжелых боев за Волчанск враг так и не сумел взять город и даже не сумел вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья, то есть на южный берег. Мы понимаем, что сейчас из-за неспособности взять город в лоб россияне пытаются обходить его с флангов», — рассказал о ситуации спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

Угроза «аппендикса» у Боровой

Незначительное продвижение оккупантов возле Боровой, отразившееся на карте DeepState на этой неделе, может оказаться угрожающим. Об опасности тактики врага на этом направлении еще в начале месяца предупреждали военные аналитики.

«Россияне, именно по Лимано-Купянской оси, имели возможность расширить зоны контроля в направлении Зеленого Гая, а также в районе между Боровской Андреевкой и Новой Кругляковкой. Здесь есть опасный момент. То есть в районе Зеленого Гая, конечно, они продвинулись, но этот «аппендикс», который снова образуется… Мы очень хорошо знаем, какие эти «аппендиксы» за собой потом могут иметь последствия. Он действительно беспокоит, потому что он может касаться прорыва на Новоплатоновку, возможно даже на Боровскую Андреевку», — предупредил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.