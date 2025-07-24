Нам нужна сильная ПВО — Зеленский обратился к партнерам после атаки на Харьков
На удар двумя управляемыми авиабомбами УМПБ-5 по Шевченковскому району Харькова около 11 часов 24 июля отреагировал президент Владимир Зеленский.
«Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели, — написал глава государства в Telegram. — И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать».
Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Как сообщил мэр Игорь Терехов, россияне атаковали авиабомбами центр города, Шевченковский район. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, там загорелось около 15 авто. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. В результате ударов повреждено остекление в десяти многоэтажных жилых домах. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые были запущены с самолетов Су-34 из Белгородской области и пролетели около 100 километров. Известно о 33 пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних и беременная. У девочек 10 лет и 28 дней, а также беременной — острая реакция на стресс, а у 17-летних парня и девушки — взрывные ранения. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Зеленский, кабы, новости Харькова, пво;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 14:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На удар двумя управляемыми авиабомбами УМПБ-5 по Шевченковскому району Харькова около 11 часов 24 июля отреагировал президент Владимир Зеленский.".